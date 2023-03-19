Прогноз погоды на 19 марта. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приамурье балом правит весна. Мороз отступают, 19 марта столбики термометров поднимутся до +12°C. На севере температура варьируется от 0…+5°C. На протяжении дня ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Ветер по области западный, юго-западный от трех до восьми метров в секунду, местами с усилением до 14 метров в секунду. Температура ночью 0…-5°C, местами до -10°C, днем +7…+12°C, местами на севере 0…+5°C. В отдельных районах севера ожидается небольшой, непродолжительный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.

В Благовещенске утром воздух прогреется до+2°C. Преимущественно облачно с 12:00 до 13:00 часов дня. После обеда выглянет солнце. В целом температура находится в диапазоне от -1°C…+11°C. Несмотря на плюсовые температуры на дорогах образуется гололед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Амурской области на видео попали мучения медведя с бессонницей

Кадрами поделились сотрудники Хинганского заповедника (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.