В Петербурге задержали жительницу Амурской области, которая находилась в федеральном розыске

Деньги амурчанка украла из кассы офиса продаж одного из операторов сотовой связи в Тынде. Фото: Иван ВИСЛОВ

18-летняя жительница Амурской области похитила в Тынде более двух миллионов рублей и уехала в неизвестном направлении из родных мест. Девушку объявили в федеральный розыск, беглянку удалось найти в Петербурге, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Деньги амурчанка украла из кассы офиса продаж одного из операторов сотовой связи в Тынде. Подозреваемую задержали 16 марта у дома №40 по улице Дыбенко. Ее доставили в территориальный отдел полиции и передали информацию инициатору розыска.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Благовещенске осудили 30-летнюю местную жительницу, которая украла пенсию у собственных родителей. Ее признали виновной в краже, совершенной с банковского счета. Суд установил, что амурчанка жила со своими родителями, не работала, вела аморальный образ жизни, принимала алкоголь. Дохода у нее не было, так что женщина решилась обзавестить деньгами иначе: украсть банковские карты родителей, на которые поступала их пенсия.

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