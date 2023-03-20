В Приамурье на лихача, который насмерть сбил женщину, завели уголовное дело

Трагедия произошла ночью в поселке Мухинский. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области завели уголовное дело на мужчину, который сбил насмерть женщину 1988 года рождения. На данный момент амурчанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит срок до 12 лет, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Трагедия произошла ночью в поселке Мухинский. Пьяный водитель сел за руль Toyota Land Cruiser без прав, на Пионерской улице он сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте. В пресс-службе МВД по Амурской области рассказали, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, но не за пьяную езду, а кражу. Теперь на мужчине висит дело по четвертой части 264-ой статьи УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в центре амурской столицы произошла смертельная авария. Водитель не заметил пешехода и насмерть сбил его. Мужчина умер на месте.

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