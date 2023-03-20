Пенсионер из Благовещенска решил отдать бойцам СВО отечественный автомобиль

Амурчанин уверяет, для наших бойцов ему машины совсем не жалко. Фото: принтскрин видео.

Несколько дней назад в Амурской области Народный фронт и РЖД запустили масштабную акцию по сбору автомобилей для отправки в зону СВО. Одним из первых на нее откликнулся пенсионер из Благовещенска. Петр Николаевич передал бойцам отечественный автомобиль УАЗ. Полноприводный микроавтобус он купил 10 лет назад, но после пандемии коронавируса по состоянию здоровья так и не сел за руль, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Амурчанин уверяет, для наших бойцов ему машины совсем не жалко. Жена и сын идею поддержали, супруга положила в авто святую икону. Салон модернизировали – сиденья можно разложить и превратить в удобное спальное место.

Стоит отметить, что в первые два дня с начала акции люди пожертвовали четыре автомобиля. Ранее «Комсомолка» рассказывала о семье врачей из Благовещенска. Супруги Дмитрий и Марина Вяткины печатают современные средства временной остановки крови, они так и называются – кровоостанавливающие турникеты. Амурчане уже отправили полторы сотни на Украину и намерены передать еще больше 30 таких приспособлений

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