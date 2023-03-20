В Благовещенске с фасада жилого 15-этажного дома осыпались кирпичи

Ситуацию на месте обсудили представители мэрии. Фото: Telegram-канала Олега Имамеева

В Благовещенске с облицовки 15-этажного жилого здания рухнули кирпичи. Опасную территорию огородили, чтобы никто не пострадал. На место приехал мэр Олег Имамеев, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Инцидент произошел по адресу Новая,2. По счастливой случайности рядом не было никого из жильцов и прохожих, никто не пострадал.

Глава города провел совещание с представителями управляющей компании, Фонда капремонта и прокуратуры. Решение данного вопроса направили отработать внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Олег Имамеев отметил в своем Telegram-канале, что итог работы комиссии курирующий заместитель доложит сегодня вечером.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, что в Благовещенске обрушилась строящаяся гостиница. ЧП произошло на перекрестке улиц Василенко – Воронкова около 20 часов. По неизвестной причине начали падать межэтажные перекрытия, первыми это заметили два охранника. В момент происшествия они, по предварительным данным, находились в сторожке. На территории в это время не было строителей; никто в результате ЧП не пострадал и не погиб.

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