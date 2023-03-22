С 22 марта на дорогах Амурской области начинают фиксировать непристегнутый ремень безопасности

Обновление камер заработает к концу дня 22 марта. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Вечером 22 марта в Амурской области все камеры, фиксирующие нарушения ПДД, начнут фиксировать водителей и пассажиров, которые не пристегнули ремни безопасности. За это владельцам авто будут начислять штраф в размере тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Специалисты ГИБДД не раз сталкивались с тем, что водитель или пассажир получали серьезные травмы, потому что не были пристегнуты. Люди игнорируют эту меру безопасности, хотя она порой способна спасти жизнь или помочь получить как можно меньше увечий в ДТП.

Теперь комплексы фотовидеофиксации смогут выявлять самые распространенные виды нарушений, такие как превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, пересечение стоп-линии на перекрестках, проезд на красный свет светофора.

Всего установлено 63 комплекса, 50 из них в областном центре и 13 на региональных дорогах. С расположением камер можно ознакомиться на сайте ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приамурье на лихача, который насмерть сбил женщину, завели уголовное дело

У амурчанина даже не было водительских прав, а он еще и сел за руль пьяным (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.