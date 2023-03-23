Из-за снежного циклона в одном из районов Приамурья отменили автобусные рейсы

Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магдагачинском районе Приамурья царствует непогода. Из-за резких перепадов температур и снега дороги покрылись коркой льда. В связи с этим, чтобы никто не пострадал, отменили движение пассажирских автобусов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

До тех пор, пока не отступит непогода «в стопе» будут находиться следующие маршруты: Сиваки – Ушумун – Чалганы – Магдагачи, а также Гудачи – Гонжа – Магдагачи. А пока все дорожные службы приведены в готовность.

К местным жителям обратился глава Андрей Горюнов. Он попросил водителей воздержаться от дальних поездок, а пешеходов постараться ограничить перемещение по улицам.

– Понимаю, все ходят на работу. Грамотно учитывайте время на дорогу, передвигайтесь максимально внимательно и осторожно. Не спешите и не отвлекайтесь на посторонние дела, будьте предельно сконцентрированы.

Отметим, мощный циклон обрушился на Зею. Ветер второй день сносит крыши и ломает деревья. Улучшений погоды в ближайшее время пока что не предвидится.

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