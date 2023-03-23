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НовостиОбщество23 марта 2023 4:35

Из-за снежного циклона в одном из районов Приамурья отменили автобусные рейсы

Пассажирские автобусы вновь выйдут на дорогу, когда отступит непогода
Екатерина МАКСИМОВА
Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магдагачинском районе Приамурья царствует непогода. Из-за резких перепадов температур и снега дороги покрылись коркой льда. В связи с этим, чтобы никто не пострадал, отменили движение пассажирских автобусов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

До тех пор, пока не отступит непогода «в стопе» будут находиться следующие маршруты: Сиваки – Ушумун – Чалганы – Магдагачи, а также Гудачи – Гонжа – Магдагачи. А пока все дорожные службы приведены в готовность.

К местным жителям обратился глава Андрей Горюнов. Он попросил водителей воздержаться от дальних поездок, а пешеходов постараться ограничить перемещение по улицам.

– Понимаю, все ходят на работу. Грамотно учитывайте время на дорогу, передвигайтесь максимально внимательно и осторожно. Не спешите и не отвлекайтесь на посторонние дела, будьте предельно сконцентрированы.

Отметим, мощный циклон обрушился на Зею. Ветер второй день сносит крыши и ломает деревья. Улучшений погоды в ближайшее время пока что не предвидится.

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