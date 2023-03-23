Ураганный ветер в Зее уничтожает крыши и обшивку зданий

Такого ветра не ожидал никто. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Зею обрушился мощный циклон, уже два дня ветер сносит крыши, обшивку зданий, провода и даже деревья. В городе работают дорожные службы, информации о пострадавших во время буйства стихии нет, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Из-за непогоды во многих микрорайонах отключили свет. Электричества нет в микрорайоне Светлом, переулке Грековского, Набережной и Портовой улицах.

Как сообщили в диспетчерской службе Северных электрических сетей, все аварии стараются оперативно устранить. Работе мешает сильный ветер, поэтому возможны отключения в других районах.

Амурский гидрометцентр сообщает: осадки сегодня в виде мокрого снега идут в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах. В некоторых местах видимость ухудшилась до километра. В Зее наблюдается низовая метель, шквалистый ветер. У гостиницы «Уют» кровля улетела полностью, прямо с крыш летит шифер.

Синоптики предупреждали о приходе в Амурскую область метели. Но такой силы не ожидал никто. Из-за резких перепадов температур и снега дороги в Магдагачинском районе покрылись коркой льда. В связи с этим, чтобы никто не пострадал, отменили движение пассажирских автобусов.

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