В Приамурье ужесточают требования к алкомаркетам

Инициатором поправок выступил глава региона Василий Орлов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти амурской области нашли способ остановить рост числа алкомаркетов. Заксобрание в первом чтении приняло изменения в закон о регулировании розничной продажи алкоголя. Инициативу в этом вопросе проявил глава региона Василий Орлов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Согласно новым правилам, которые предложили в законопроекте, продавать спиртные напитки нельзя будет в заведениях и помещениях, которые расположены или встроены прямо в многоквартирные дома. Также продажа алкоголя запрещается в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, и в 100 метрах от них. А также требования к площади зала обслуживания посетителей объектов общепита, где имеют право продавать горячительные напитки, увеличится с 40 до 60 квадратных метров.

«Комсомолка» уже рассказывала, начиная с 2019 года порядка 220 амурчан пожаловались на работу «пивнушек». В регионе вновь просматривается тенденция увеличения количества пивных псевдобаров и объемов нелегального оборота алкоголя.

Отметим, что новость о подобных изменениях вызвала большой отклик у амурчан. Когда-то люди подписывали петиции, чтобы их услышали и перестали закрывать глаза на подобные алкомаркеты в домах.

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