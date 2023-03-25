В Приамурье 25 марта на дорогах сохраняется гололедица

Прогноз погоды в Благовещенске и Амурской области на 25 марта 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Амурской области и Благовещенска 25 марта отмечается гололедица. Как передают синоптики Амурского ЦГМС, ночью в пониженных местах стоит туман. Какой же будет погода в регионе и столице в последнюю субботу текущего месяца, рассказывает «Комсомольская правда – Благовещенск».

ПРИАМУРЬЕ

Ночью была небольшая облачность, установился туман, а на дорогах сохраняется наледь. Ветер дул слабый, с запада и северо-запада. Существенных осадков не было. На столбиках термометров отмечалось -8…-13°С, а в крайних северных районах и вовсе до -18…-23°С.

Днем сохранится облачность, местами в регионе могут пойти осадки. Просим водителей быть внимательней – гололедица сохранится и в течение ближайших суток минимум. Ветер в области разгонится до умеренного, и все же местами будет неплохо: до +1…+6°С, на севере Приамурья до -4…-9°С.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Осадков ночью не было, однако в небе стояла небольшая облачность. Ветер дул с северо-запада, до 9 метров в секунду.

Днем в областной столице сохраняется облачность, ветер остается такой же, как и был в ночное время. Температура воздуха ожидается до +4…+6°С.

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