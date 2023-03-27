В Благовещенске в больнице скончалась мать погибшего 10-месячного ребенка

Подозреваемого в убийстве поместили в изолятор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачам не удалось спасти женщину, которая попала в больницу с множеством ножевых ранений и покалеченным ребенком. Сначала умер малыш, а затем и его мама. Информацию «Комсомольской правде – Благовещенск» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что семью доставили в детскую больницу 26 марта. В случившемся подозревают отца ребенка. Следователи выясняют при каких обстоятельствах мужчина нанес черепно-мозговую травму малышу и набросился с ножом на бывшую возлюбленную.

Амурчанина поместили в изолятор. Изначально на него завели два уголовных дела по статье за убийство малолетнего и в покушении на убийство двух лиц. Но теперь на счету горе-отца две жизни, ему светит до 20 лет лишения свободы.

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