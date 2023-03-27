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Происшествия27 марта 2023 2:01

В Благовещенске подозревают местного жителя в убийстве десятимесячного сына и попытке зарезать мать малыша

Ребенка пытались спасти врачи, но он скончался
Екатерина МАКСИМОВА
Следователи выясняют при каких обстоятельствах амурчанин напал на семью.

Следователи выясняют при каких обстоятельствах амурчанин напал на семью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Благовещенска подозревают в убийстве его 10-месячного сына и попытке зарезать мать ребенка. Мужчину поместили в изолятор, следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Трагедия произошла 26 марта. В тот день в детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой доставили мальчика, которому не было и года, а с ним его мать. Женщина была очень в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями по всему телу. Врачи пытались спасти ребенка, но он скончался. Позже выяснилось, что умерла и мама малыша.

На данный момент следователи выясняют при каких обстоятельствах амурчанин напал на семью. На мужчину завели два уголовных дела по статям за убийство малолетнего и в покушении на убийство двух лиц. Расследование уголовного дела продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее в Благовещенске спустя 20 лет поставили точку в деле о трагической гибели новорожденной девочки. Малышка погибла в 2003 году, мама оставила ее со своей знакомой, та по неосторожности убила ребенка

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