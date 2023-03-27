В Благовещенске подозревают местного жителя в убийстве десятимесячного сына и попытке зарезать мать малыша

Следователи выясняют при каких обстоятельствах амурчанин напал на семью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Благовещенска подозревают в убийстве его 10-месячного сына и попытке зарезать мать ребенка. Мужчину поместили в изолятор, следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Трагедия произошла 26 марта. В тот день в детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой доставили мальчика, которому не было и года, а с ним его мать. Женщина была очень в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями по всему телу. Врачи пытались спасти ребенка, но он скончался. Позже выяснилось, что умерла и мама малыша.

На данный момент следователи выясняют при каких обстоятельствах амурчанин напал на семью. На мужчину завели два уголовных дела по статям за убийство малолетнего и в покушении на убийство двух лиц. Расследование уголовного дела продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее в Благовещенске спустя 20 лет поставили точку в деле о трагической гибели новорожденной девочки. Малышка погибла в 2003 году, мама оставила ее со своей знакомой, та по неосторожности убила ребенка

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