Виновницу наказать не удалось: суд Благовещенска закрыл дело о гибели младенца спустя 20 лет

Малышка погибла в 2003 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Благовещенске спустя 20 лет поставили точку в деле о трагической гибели новорожденной девочки. Малышка погибла в 2003 году, мама оставила ее со своей знакомой, та по неосторожности убила ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В октябре 2003 года амурчанка отлучилась из дома и оставила дочь, которой было 10 дней от роду, со знакомой. А та решила скрасить вечер алкоголем. Когда малышка проснулась и заплакала, «няня» взяла ее на руки. Свет в комнате она так и не включила, потеряв равновесие в темноте под воздействием спиртного, женщина упала вместе с младенцем. Девочка ударилась головой о спинку деревянной кровати, а затем, выпав из рук, еще раз ушиблась об пол. Новорожденная получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и в тот же день умерла.

На знакомую семьи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Если все было так очевидно, почему все это дошло до суда спустя 20 лет? В пресс-службе Благовещенского городского суда объяснили, что причастность женщины, находившейся в тот момент в квартире с малышкой, сразу доказать не удалось. Не было прямых доказательств, которые указывали бы на ее вину. Поэтому дело было приостановлено.

Спустя время следователи амурского Следственного комитета опросили новых свидетелей и изучили дополнительные доказательства. Совокупность всех этих доказательств подтвердила вину амурчанки. От представителя обвиняемой поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку женщина умерла еще в августе 2006 года. Суд прекратил дело с формулировкой – «в связи со смертью обвиняемой». Как сложилась жизнь матери, потерявшей ребенка, неизвестно.

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