В Белогорске завели уголовное дело об убийстве после бесследного исчезновения 14-летней девочки

Школьницу ищут сотрудники уголовного розыска и волонтеры поисково-спасательных отрядов. Фото: Следственный комитет Амурской области

В Амурской области Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве после того, как 14-летняя Ксения Волкова из Белогорска бесследно пропала. 16 марта девочка ушла из дома, который находится на Никольском шоссе и так и не вернулась . Сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Школьницу ищут сотрудники уголовного розыска и волонтеры поисково-спасательных отрядов. ПСО «Амур» Белогорска получил разрешение приступить к поискам 18 марта, добровольцам активно помогают участники отряда «Дорога добра».

Когда Ксения ушла из дома, предполагают, что она была одета в зеленую ветровку, свитер в серо-белую полоску, зеленые штаны и черные полусапоги. Рост девочки около 154 сантиметров, среднего телосложения, длинные русые волосы, серо-голубые глаза.

Тех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка просят позвонить по следующим номерам: 8 (41641) 2-07-53, 8(999)251-50-85 (следственные органы) или в полицию - 102.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Приамурье нашли семь пропавших детей и подростков. Кто-то убегал в другой город, кто-то ночевал в заброшенном доме, но волонтерам удалось вернуть ребят к родителям.

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