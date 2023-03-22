Ночевали в заброшках, бежали в другие города: в Приамурье завершены поиски пропавших детей и подростков

Некоторых искали больше недели. Фото: Николай Александров

Поисково-спасательный отряд «Амур» прикладывает все силы для того, чтобы отыскать пропавших людей. Так волонтерам удалось найти за последние дни семь ребят, которые сбежали от родителей. По сей день продолжаются поиски 17-летнего Никиты Печенкина, мальчик ушел из приемной семьи и до сих пор не вернулся. Руководитель ПСО Татьяна Шалашова рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Благовещенск», как удалось найти всех ребят и как обстоят дела с дальнейшими поисками.

13 марта пропала 13-летняя Ульяна К., девочка сбегает уже не первый раз. Однажды ее удалось отыскать в Белогорске. Вторую «вылазку» подросток устроила прямиком из больницы, через неделю ее нашли. Медики следят за здоровьем Ульяны, ее жизни ничего не угрожает. В скором времени она вернется к семье. В ПСО «Амур» не знают причин, почему ребенок так себя ведет – ее родители, по предварительным данным, вполне благополучные.

Примерно в одно время с девочкой пропал 16-летний Данил С.. Он ушел из дома 14 марта, его нашли через пять дней. Также волонтерам удалось вернуть домой 14-летнюю Валерию И., сбежавшую 11 марта, 16-летних Юлию Х. и Нику А., пропавших 17 марта.

Всю ночь неравнодушные люди искали 9-летнего Мирона О. и 10-летнего Артема К. 32 человека совместно с сотрудниками полиции, подразделения по делам несовершеннолетних и МЧС не оставляли попыток отыскать ребят. Чудо случилось, оказалось, что мальчики ночевали в заброшенном здании, а затем вышли на дорогу, там их обнаружили полицейские.

– И мы продолжаем искать Никиту Печенкина. Нам поступает информация, что его видят в разных районах города. Живой, просто почему-то прячется. Семья у него на учете не стоит, родители хорошие люди, у них есть еще приемные дети. Не знаю, какие могут быть мотивы у мальчика, чтобы убегать. Это ведь подростки, – поделилась руководитель отряда.

Мальчика до сих пор ищут. Фото: ПСО "Амур".

Иногда дети в знак протеста уходят из дома, а вот малыши могут элементарно заблудиться, попав в незнакомое место. Специалисты ПСО регулярно обучают добровольцев поиску пропавших людей в Амурской области. Они все свои силы вкладывают на то, чтобы вернуть домой тех, кто попал в беду или сбился с пути.

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