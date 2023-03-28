Благовещенск постепенно превращается в одну большую свалку

«Народный фронт» будет добиваться уборки улиц. Фото: принтскрин видео.

Всего несколько дней прошло со старта мониторинга от «Народного фронта. Амурская область». Цель проверок – выявить несанкционированные свалки. За это время в Благовещенске удалось обнаружить две крупные точки скопления мусора. Как говорят активисты – кварталы города превращаются в настоящие помойки, а «грязнулек» выдают улики. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В первом случае свалку нашли в районе пересечения улиц Первомайская и Фрунзе. Здесь снесли старые деревянные бараки, а строительный и бытовой мусор оставили подле жилых домов. По подсчетам активистов, площадь отходов составляет больше двух тысяч квадратных метров.

– Похоже, чиновники не торопятся приводить в порядок эту половину квартала, которая уже больше похожа на помойку.

Немногим лучше территория за известным ТЦ прямо в центре Благовещенска. Недалеко от контейнерной площадки валяется как строительный, так и бытовой мусор. В этих же кучах нашли чеки и пригласительные с логотипом кафе, работающего в торговом центре.

Эти случаи стали новым поводом «постучаться» к специалистам – обращения будут подготовлены в природоохранную прокуратуру, министерство природы Приамурья, а также к местным чиновникам.

К слову, мэр Благовещенска Олег Имамеев предложил всем жителям присоединиться к благородной акции «Город берегу», которая стартует в понедельник, 3 апреля. Общегородской же субботник запланирован на 28 число. Только вот, призвал градоначальник, не обязательно ждать каких-то конкретных дат и мероприятий, если хочется сделать свое родное местечко чище.

Отметим, что это – далеко не первые и не последние результаты деятельности «Народного фронта». Накануне волонтеры проинспектировали дороги областной столицы и выявили большое количество ям, провалов и трещин. Причем некоторые из них – в совсем недавно отремонтированной за 173 миллиона рублей магистрали.

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