Отремонтированное за 173 миллиона шоссе проседает в Благовещенске

Магистраль ремонтировали больше полугода. Фото: принтскрин видео.

В России, как гласит известная крылатая фраза, две беды: дураки и дороги. С последним – особенно большие проблемы, что и доказала проверка активистов из «Народного фронта. Амурская область». Наблюдатели отправились с инспекцией на известное шоссе в региональной столице и, мягко говоря, ужаснулись. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

– Просадка и трещина на новом покрытии появились на Игнатьевском шоссе, которое отремонтировали в прошлом году. Ремонтировали его в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», – описывают ситуацию неравнодушные жители.

Активисты отмечают, что просадка на главном подъезде к столице Приамурья появилась буквально на прошлой неделе, в начале 20-х чисел марта. По провалу пошла трещина, еще один разлом виден рядом с ливневой канализацией на соседней парковке.

Примечательно, что на ремонт магистрали потратили 173 миллиона рублей из бюджета РФ, региона и города. Трудился на данном участке с апреля по ноябрь 2022 года подрядчик ООО «Сервер». За семь месяцев здесь уложили 42 тысячи квадратных метров асфальтобетона, установили 4 тысяч метров бордюрного камня, 118 дорожных знаков, а в основание дороги отсыпали 12 тысяч кубометров щебня. Ход работ контролировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

– Это важная для города магистраль, въездная. Большой объем работ в этом году на Игнатьевским шоссе был выполнен, – говорил в ноябре градоначальник. – Велись, в том числе, работы по ремонту подземных инженерных коммуникаций. С ремонтом сетей связано и увеличение сроков строительства. Эти работы важно провести, чтобы потом не получать проседаний, провалов на уже отремонтированных участках.

Однако получилось именно так, как не должно было произойти.

На Студенческой водителям приходится тормозить перед очередной ямой, чтобы проехать без вреда для машины.

Плачевное состояние дорог и на улице Загородная, на съезде с виадука. Наблюдатели заявили, что там образовались большие выбоины, отваливаются целые куски покрытия. А ведь защитный слой нанесли всего три года назад, на это ушло 10 миллионов рублей.

– Последним – уже не один год, и местные власти не предпринимают никаких попыток отремонтировать эти участки. Также на местах нет никаких знаков, предупреждающих о неровностях, – подытожили активисты.

«Народный фронт» намерен обратиться в прокуратуру и министерство транспорта Амурской области, чтобы добиться исправления нарушений. «Комсомолка» обратилась в надзорный орган и ждет ответа по текущей ситуации.

К слову, на ремонт и строительство дорог в Приамурье в 2023 году выделили 7,3 миллиарда рублей. Сумма крупная, а планы грандиозные. Главное, чтобы по итогу опять не пришлось переделывать.

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