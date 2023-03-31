С 1 апреля аэропорт Благовещенска поменяет режим работы

Нововведения никак не повлияют на регистрацию пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля аэропорт Благовещенска перейдет на новый режим работы. Ранее аэровокзал работал с 4:30 до 16:30, теперь время открытия сместили на 5:00, а закрываться он будет в 17:00, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В пресс-службе аэропорта объяснили, что нововведения никак не повлияют на регистрацию пассажиров. То есть, если самый ранний вылет из Благовещенска в Магадан начинается в 7 часов утра, то регистрация уже начнет свою работу с 5:00. К тому же данный рейс осуществляется раз в неделю.

Напомним, в 2022 году аэропорт Благовещенска составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний. Лидеров определяли в двух категориях: российские авиакомпании, выполнявшие ежедневные рейсы несколько раз за сутки (более 360 рейсов за год), и отечественные перевозчики, выполнившие менее 360 рейсов за год. Предлагаем вспомнить результаты в материале «Комсомолки».

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