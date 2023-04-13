В Благовещенске из горящей пятиэтажки эвакуировали более 30 человек, в том числе и детей

Огонь вспыхнул ночью. Фото: Наталья Гоцанюк

12 апреля в Благовещенске загорелась квартира пятиэтажного жилого дома на трудовой Улице. Спасатели эвакуировали из здания 37 человек, в том числе и четыре ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Огонь вспыхнул ночью, в 22:26 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании. Первые спасатели прибыли через пять минут после звонка. В этот момент из квартиры валили клубы черного дыма.

Огонь уничтожил кухню в загоревшейся квартире. В пресс-службе МЧС по Амурской области заявили, что погибших и пострадавших нет. По факту пожара проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала, как на Амурском газовом заводе произошел пожар. Местные сообщили, что услышали громкий хлопок. Также из окон многих домов виднелось зарево от огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Благовещенске едва не сгорело несколько квартир

Одна из версий причины пожара - брошенная сверху сигарета (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.