В скором времени может преобразиться один из населенных пунктов Приамурья

Фото: Администрация Благовещенска. Примеры оформления.

В поселке Аэропрот могут произойти прекрасные изменения. Если территория победит в рейтинговом голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда», то на участке появятся игровая площадка, зона для отдыха, пешеходные дорожки, и многое другое, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Голосование продлится с 15 апреля по 31 мая. В нем также примут участие еще три площадки. Это скверы Приемыхова (50 лет Октября – Горького) и Крестьянский (Мухина – Крестьянский), зеленая зона по Калинина, 88.

Как только подсчитают все голоса, выберут ту территорию, которая собрала их больше всех. В администрации Благовещенска рассказали, что в 2023 году после прошлогоднего конкурса обновят сквер водников районе пересечения улиц Ленина – Чайковского. Специалисты решили сохранить историю сквера, сделав акцент на портовой тематике.

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Объект входит в список для голосования по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (подробнее)

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