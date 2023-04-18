Жителей Благовещенска предупредили о возможном дефиците воды

На реке Амур начался паводковый сезон. Фото: пресс-служба АКС

В Благовещенске может снизиться давление воды после вскрытия льда на реке Амур. Однако, в пресс-службе ООО «Амурские коммунальные сети» предупредили, что эти изменения появятся лишь на время. На данный момент известно, что лед отошел в районе водозабора «Амурский», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На реке Амур начался паводковый сезон, поэтому специалисты и прогнозируют снижение давления в водопроводной сети столицы Амурской области. В АКС также объяснили, что водозаборы «Северный» и «Амурский» работают в штатном режиме. Поэтому на предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. Также на объектах создали запас реагентов для эффективности очистки и обеззараживания питьевой воды.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как из-за реки Амур под угрозой затопления оказалось несколько улиц Благовещенска.

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