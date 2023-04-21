Студентка из Китая поделилась впечатлениями о продуктах благовещенского рынка

Девушка оценила русскую продукцию. Фото: принтскрин видео.

Студентка из Китая, обучающаяся в Благовещенском государственном педагогическом университете, прогулялась по утреннему рынку ВДНХ и попробовала русскую продукцию. Девушка оценила продукцию на прилавках и очень удивилась, как местные рубят мясо, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Большое восхищение у иностранки вызвала копченая рыба. Морепродукты она назвала очень вкусными и ароматными. А вот творог ей показался кислым и душистым. Глядя на мужчин, разделывающих мясо, студентка с восторгом выпалила: «Воинственная нация, даже мясо рубит по-особенному. Бац-бац, как дрова».

Не осталось без внимания и дружелюбие работников рынка. В своем видеоролике китаянка показала дружелюбные лица людей. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как студентка показала, сколько времени у нее занимает поездка из дома до России.

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Своим коротким путешествием из дома в другую страну она поделилась в социальных сетях (подробнее)

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