В Амурской области родились необычные двойняшки

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделе ЗАГС по Шимановску и Шимановскому муниципальному округу зарегистрировали 20 апреля необычных двойняшек. Ребятишки родились у семьи Артема и Юлии Гокунь, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Так вышло, что сын Михаил родился 7 апреля, а дочь Марьяна – 8 апреля; в ЗАГСе уточнили, что дети и родители будут отмечать дни рождения два дня подряд.

– Поздравляем родителей с двойным счастьем и желаем крепкого здоровья и всех благ! – обратились к семье Гокунь сотрудники управления.

Напомним, ранее в Благовещенске родители узнали пол ребенка с помощью телебашни. Она «отсчитала» с 10 до 0 и показала соответствующий цвет. «КП» пообщалась с семьей Ляшенко.

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