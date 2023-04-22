В Амурской области родились необычные двойняшки

Иллюстрация из архива.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В отделе ЗАГС по Шимановску и Шимановскому муниципальному округу зарегистрировали 20 апреля необычных двойняшек. Ребятишки родились у семьи Артема и Юлии Гокунь, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».
Так вышло, что сын Михаил родился 7 апреля, а дочь Марьяна – 8 апреля; в ЗАГСе уточнили, что дети и родители будут отмечать дни рождения два дня подряд.
– Поздравляем родителей с двойным счастьем и желаем крепкого здоровья и всех благ! – обратились к семье Гокунь сотрудники управления.
Напомним, ранее в Благовещенске родители узнали пол ребенка с помощью телебашни. Она «отсчитала» с 10 до 0 и показала соответствующий цвет. «КП» пообщалась с семьей Ляшенко.
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