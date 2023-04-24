В Приамурье женщина украла у пенсионерки деньги, чтобы купить себе еды и спиртного

Полицейские задержали злоумышленницу у нее дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница поселка Серышево Амурской области похитила телефон, который забыла в магазине пенсионерка. Несмотря на то, что женщины были знакомы и пришли за продуктами вместе, ее это не остановило, и она с помощью СМС-кода перевела с ее банковского счета на свой 26 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленницу у нее дома, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В отделе полиции подозреваемая 30-летняя жительница Серышево рассказала, что воспользовалась растерянностью своей 66-летней знакомой. Все похищенные деньги со счета пенсионерки она потратила на продукты и спиртное.

– В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «тайное хищение чужого имущества». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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