Жертва мошенничества или воровка: почтальона, сбежавшего с деньгами, задержали в Благовещенске

Фото: скриншот видео МВД

В Благовещенске задержали почтальона, сбежавшую из Ерофея Павловича с крупной суммой денег. Ее поиски велись с 12 сентября – именно тогда 59-летняя женщина ушла с работы и перестала выходить на связь.

Об исчезновении амурчанки в полицию сообщили ее родственники. Вместе с женщиной пропала крупная сумма денег – около 500 тысяч рублей. Их она получила в местном отделении связи.

Следователи Сковородинского района возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Специалистам стало известно, что женщину видели в Благовещенске. В итоге в субботу, 24 сентября, ее задержали в областной столице и доставили в отделение полиции.

- В Благовещенске женщина снимала квартиру, - уточнили «КП»-Благовещенск» в пресс-службе областной полиции.

Амурчанку опросили – пока в качестве подозреваемой. Женщина во всем призналась, раскаялась и написала явку с повинной. Пока она находится под подпиской о невыезде.

Между тем у полицейских есть веские основания полагать, что амурчанка могла стать жертвой IT-мошенников, которые под надуманным предлогом выманили у нее крупную сумму денег и спровоцировали на преступление. Если версия подтвердится, то почтальон все равно будет отвечать по закону: преступление-то она совершила, отметили в полиции.

Но пока версия прорабатывается. Выясняют специалисты и другие подробности и обстоятельства притупления.

Прокомментировали произошедшее и в «Почте России»:

- Все обязательства перед клиентами мы выполнили в полном объеме. Допустившая нарушение сотрудница отстранена от работы. Служба безопасности Почты сотрудничает с правоохранительными органами для оперативного расследования происшествия.

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