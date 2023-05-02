В Первомайском парке Благовещенска появилась аллея краснокнижных кустарников

В акции приняли участие люди различных профессий. Фото: принтскрин видео.

Около 40 жителей Благовещенска высадили в Первомайском парке краснокнижные кустарники. Всего здесь появилось 45 молодых саженцев бересклета и форзиции, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В акции приняли участие люди различных профессий. От медиков до золотодобытчиков. По словам председателя Федерации профсоюзов Амурской области Александра Суворова, в этом самом парке в 1904 году состоялась первая маевка (нелегальное собрание революционно настроенных рабочих).

– Мы и сейчас решили взять небольшое кураторство в честь первого мая. Посадить профсоюзную аллею.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Свободном предложили создать освещение с дистанционным управлением. Компания «СЛС Благовещенск» готова заменить старые фонари на новые. Фирма уже модернизирует эту систему в столице амурской области. Идею одобрил губернатор Василий Орлов

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