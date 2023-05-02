Летом в столице Приамурья преобразится знаменитая запущенная постройка

Новый проект. Фото: imameev

Этим летом в Благовещенске отреставрируют фасад здания Автоколонны. Амурчанам показали, как преобразится запущенная постройка на улице Калинина, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Фасад планируют сделать в цветовой палитре ближайших домой – бежевым или светло-коричневым. Также его украсят архитектурной подсветкой. Впереди предстоит заменить старые окна и установить новую систему водоотведения. Помимо этого, сооружение обзаведется прожекторами в верхней части пилястр и светильниками вдоль верхнего контура.

Судя по дизайн-проектам, на крыше может появиться надпись: «Мир крепи трудом своим». По задумке специалистов, этот слоган подчеркнет историческую составляющую здания.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Около 40 жителей Благовещенска высадили в Первомайском парке краснокнижные кустарники. Всего здесь появилось 45 молодых саженцев бересклета и форзиции.

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