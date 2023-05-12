Ямочный ремонт начался на дорогах в Благовещенске

Работа кипит. Фото: администрация Благовещенска.

В Благовещенске ГСТК приступил к ямочному ремонту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ремонтные работы, как уточнили в ведомстве, начались с двух участков улиц 50 лет Октября в районе улицы Заводской. В пятницу, 12 мая, ямочный ремонт продолжится дальше по 50 лет Октября в районе дома № 139.

Специалисты сообщают, что общий объем работа составляет порядка 4,5 тысячи квадратных метров. В планах завершить ремонт всех участков до середины июля.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Благовещенск», в Амурской области за пару дней заасфальтируют дорогу Благовещенск – Бибиково. Работы начались с четверга, 11 мая. Для удобства организовано движение только по одной полосе.

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