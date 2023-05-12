На Зейской в Благовещенске изменилась схема движения

Новая разметка на Зейской. Фото: администрация Благовещенска.

Схема движения на одной из улиц в Благовещенске изменилась. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Так, по данным ведомства, в районе улицы Зейская областного центра, на перекрестке Мухина и Шимановского в сторону Зеи, с 11 мая теперь можно проехать прямо по обеим полосам. Об этом говорит разметка, нанесенная дорожной службой накануне. Также специалисты поменяли и знаки. Водителей просят быть внимательными.

Напомним, что на дорогах города в пятницу, 12 мая, стартовал ямочный ремонт. Работы начались с двух участков улиц 50 лет Октября в районе улицы Заводской. В пятницу, 12 мая, ямочный ремонт продолжится дальше по 50 лет Октября в районе дома № 139.

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