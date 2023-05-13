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НовостиОбщество13 мая 2023 2:26

В Белогорске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Это случилось на следующий день после Дня Победы
Дарья ИЩУК
Дмитрию Анисимовичу Булатову было 97 лет.

Дмитрию Анисимовичу Булатову было 97 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белогорске после Дня Победы, 10 мая, ушел из жизни участник Великой Отечественной войны. Дмитрию Анисимовичу Булатову было 97 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу администрации Белогорска.

Дмитрий Булатов участвовал в войне с 1942 по 1945 года. Он был зенитчиком зенитных пулеметов. Его также награждали орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Японией» и несколькими юбилейными медалями. Прощание с ветераном состоялось 13 мая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что в День Победы глава Свободного Владимир Константинов поздравил с праздников единственную в городе участницу Великой Отечественной войны. Мэр навестил Веру Лешенок и ее внука Арсения. Глава города подарил ветерану букет цветов и праздничный торт в виде звезды.

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