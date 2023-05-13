В Белогорске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Дмитрию Анисимовичу Булатову было 97 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белогорске после Дня Победы, 10 мая, ушел из жизни участник Великой Отечественной войны. Дмитрию Анисимовичу Булатову было 97 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу администрации Белогорска.

Дмитрий Булатов участвовал в войне с 1942 по 1945 года. Он был зенитчиком зенитных пулеметов. Его также награждали орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Японией» и несколькими юбилейными медалями. Прощание с ветераном состоялось 13 мая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что в День Победы глава Свободного Владимир Константинов поздравил с праздников единственную в городе участницу Великой Отечественной войны. Мэр навестил Веру Лешенок и ее внука Арсения. Глава города подарил ветерану букет цветов и праздничный торт в виде звезды.

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