Смертельная авария с грузовиком произошла в Амурской области

Автомобиль не выдержал столкновения с грузовиком. Фото: из соцсетей

Смертельное ДТП произошло в субботу, 13 мая, в Белогорском муниципальном округе. Сотрудники госавтоинспекции Амурской области уже разбираются в обстоятельствах произошедшего. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Все произошло рано утром, в 5:45. На 1460 километре автодороги Чита-Хабаровск 28-летний водитель за рулем Toyota Alteza влетел в бок грузовика FAW J6. В итоге легковая машина сильно пострадала, на фотографиях из социальных сетей видно, что она оказалась вся смята. Водитель и три пассажира сильно травмированы, а четвертый погиб на месте.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала про еще одну аварию на федеральной трассе. В Свободненском районе Амурской области 10 мая произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковое авто. От такого сильного удара в легковом авто один пассажир 1988 года рождения получил травмы, второй погиб на месте.

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