На федеральной трассе в Амурской области произошло смертельное ДТП

Кадры с места аварии. Фото: ГИБДД Амурской области

В Свободненском районе Амурской области 10 мая произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе столкнулись грузовик и легковое авто, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По предварительной информации в 23:30 на 1 383 километре «Амур», произошло столкновение двух транспортных средств – Toyota Corolla и грузового автомобиля Reno. От такого сильного удара в легковом авто один пассажир 1988 года рождения получил травмы, второй погиб на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как В тройном ДТП под столицей Приамурья погиб мотоциклист. Очевидцы опубликовали кадры с места аварии. От мотоцикла, который столкнулся сразу с двумя автомобилями остались лишь запчасти, которые разлетелись по всей дороге. Водитель скончался на месте.

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