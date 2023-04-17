Мотоцикл разорвало на части: в Амурской области произошло смертельное ДТП

От мотоцикла, который столкнулся сразу с двумя автомобилями остались лишь запчасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области, на трассе неподалеку от Благовещенска произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Очевидцы опубликовали кадры с места аварии. От мотоцикла, который столкнулся сразу с двумя автомобилями остались лишь запчасти, которые разлетелись по всей дороге. Водитель скончался на месте, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В пресс-службе ГИБДД Амурской области объяснили, что столкновение произошло в 13:25. На первом километре трассы Благовещенск – Бибиково мотоцикл Honda CBR-1000 врезался в автомобили Toyota Fielder и Kia Sorento.

От тяжелых ранений 37-летний мотоциклист скончался на месте. Остальные участники ДТП выжили. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как страшная авария унесла жизни двух жителей Амурской области. На 64 километре автодороги «Подъезд к Благовещенку» столкнулись два авто: грузовой транспорт марки Volvo и Mazda Bongo. Удар был такой силы, что последний транспорт буквально сплющило, и машина превратилась в консервную банку.

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