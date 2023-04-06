Спасателям Амурской области пришлось разобрать кабину машины, чтобы достать тела мужчин, погибших в страшном ДТП

Жуткая авария произошла 5 апреля в полдень. Фото: Telegram-канал @amursiespasateli

Появились подробности страшной аварии, случившейся накануне недалеко от Благовещенска. Грузовик Volvo столкнулся с Mazda Bongo, отчего последнее авто сплющило полностью; погибли двое мужчин. Для того чтобы достать тела, а также устранить разлив топлива и технических жидкостей, понадобилась помощь амурских спасателей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 64 километре дороги «Подъезд к Благовещенску» примерно в 12:20 в среду, 5 апреля. Сразу на место выехали полицейские, бригада скорой помощи, а также спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, прибывшие с двух пожарных постов из сел Березовка и Ивановка.

Столкновение с грузовым транспортном оказалось роковым для пассажира и водителя «Мазды» – мужчин раздавило в салоне, они погибли до прибытия специалистов.

– Чтобы их деблокировать, пожарные полностью разобрали кабину с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, – рассказали в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. – Также в результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов, поэтому на месте находится пожарная автоцистерна, обеспечивающая безопасность присутствующих на случай возгорания.

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