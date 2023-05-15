В Приамурье снизилось число брачных пар и семей с детьми

Число семейных ячеек без детей составило 65 393, или 33,1% от общего количества. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Амурской области у каждой третьей семьи нет детей. Такую статистику озвучил Амурстат ко Дню семьи. В регионе 33% от общего количества супругов не обзавелись еще даже первым ребенком. При этом с последней переписи населения 2010 года доля семей с детьми в регионе сократилась еще на 3%, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

За 2020 год в регионе насчитали 197 698 семей, родственными узами оказались связаны 541 297 человек. То есть, в среднем в каждой семье проживает 2,7 человека. 72% семей – полные, однако их доля снизилась за 13 лет на 3,7%, соответственно выросло число неполных.

– Число семейных ячеек без детей составило 65 393, или 33,1% от общего количества семей. Число супружеских пар с детьми составило 76 919 (38,9%), численность матерей с детьми – 48 430 (24,5%), численность отцов с детьми – 6956 человек (3,5%), – огласили статистику.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 27-летняя жительница Благовещенска Любовь Часовских - женщина воспитывает семерых детей. Трое из них приемные, у двоих детей ОВЗ. Амурчанка не делит детишек на родных и приемных. О тех, которым она приходится мамой не биологически, говорит: «Они рождены сердцем».

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