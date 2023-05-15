В Благовещенске пьяный водитель попытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле

На пьяного гонщика составили несколько административных нарушений и завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске полиция задержала водителя, который пытался скрыться на угнанном авто. Оказалось, за рулем был ранее судимый амурчанин. На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит срок на пять лет. Сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на УМВД России по Амурской области.

Ночью 7 мая полицейские обратили внимание на автомобиль «Тойота Королла». Им показалась подозрительна манера вождения, они попросили водителя остановиться, но он проигнорировал их просьбу и нажал на газ.

Скрыться у злоумышленника не получилось. В какой-то момент он решил оставить авто и бежать, но его задержали. 26-летний житель Благовещенска оказался пьян и без прав, к тому же это была вовсе не его машина. Так как он угнал авто ночью, по счастливой случайности, он не задел никого из пешеходов.

На пьяного гонщика составили несколько административных нарушений и завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Ранее подозреваемый уже был судим за совершение подобного преступления, а также кражу и уничтожение чужого имущества.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как белогорский охранник угнал авто и попал в ДТП в Благовещенске. Фото искореженного автомобиля появились в социальных сетях. Подписчики в комментариях только выразили свое недовольство касаемо охранника. Кто-то отметил, что его «взяли по объявлению», а кто-то вспомнил похожие случаи в личном опыте.

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