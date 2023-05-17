Полиция просит помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Белогорска разыскивает пропавшую жительница Амурской области. Ориентировку с приметами женщины разместили на сайте пресс-службы УМВД России по области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Так, по данным ведомства, Татьяна Бакина 1981 года рождения ушла из села Пригородное в неизвестном направлении еще 8 мая. С тех пор о ней неизвестно больше ничего. До настоящего времени женщина не выходит на связь.

Пропавшая женщина. Фото: УМВД России по Амурской области.

На вид пропавшей 40-45 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее, темные до плеч волосы. Когда последний раз ее видела, Татьяна была одета в полосатое платье бело-голубого цвета и синие тапочки.

– Всех, кому что-либо известно о местонахождении данной гражданки, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (4162) 59-41-14 или 8 (4162) 59-41-05, – говорится на сайте полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маленького мальчика нашли на окраине Благовещенска на трассе

Внимание на одинокого ребенка обратила проезжающая мимо автомобилистка (фото...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.