Ограничение движения – мера вынужденная. Фото: администрация Благовещенска.

В Благовещенске ограничат движение в переулке Святителя Иннокентия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Участок трассы от улицы Ленина до административного здания №13 в переулке Святителя Иннокентия будет полностью недоступен для проезда. Ограничения вступят в силу 19 мая в 17 часов 30 минут и продлятся час – до 18:30.

В это время здесь будет проходить всероссийская акция «Ночь музеев». Администрация города просит гостей и жителей Благовещенска отнестись с пониманием к временному ограничению и выбирать альтернативные пути объезда.

Как ранее сообщала «КП-Благовещенск», из-за ремонта в Тынде на год закроют пешеходный мост на ж/д вокзале. К реконструкции сооружения специалисты приступят уже в июле 2023 года – после разработки проекта. Завершатся работы к июню 2024 года – к 50-летию БАМа.

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