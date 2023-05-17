Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Глава Благовещенска Олег Имамеев. Фото: администрация города.

Мэр Благовещенска проведет прямой эфир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Олег Имамеев ответит на вопросы местных жителей в четверг, 18 мая. Посмотреть прямой эфир можно будет на личной странице главы города во Вконтакте. Трансляция начнется в 12 часов дня. Целый час мэр Благовещенска будет отвечать на вопросы горожан.

В пресс-службе администрации города ответили, что прямой эфир будет сохранен, поэтому его можно будет посмотреть в записи. И даже если во время трансляции Олег Имамеев не ответит на вопрос, присланный зрителем, то без внимания он точно не останется – специалисты администрации подготовят свои объяснения и опубликуют их на сайте.

Напомним, ранее встречу в онлайн-формате провели президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов. Руководитель страны поддержал главу Приамурья в его желании выдвинуться на пост губернатора на второй срок.

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