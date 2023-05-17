Гидрометцентр Амурской области предупредил о сильном тумане в четверг, 18 мая

В четверг в Благовещенске небольшая облачность, но без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Амурского погода-центра предупредили, что утром четверга, 18 мая, в области ожидается туман. В регионе в предстоящие сутки будет переменно облачно, в Благовещенске без осадков. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По данным метеорологов, в крае 18 мая туманно. Ветер возьмет направление с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха +2…+7°С, местами столбики термометров не поднимутся выше 0°С. В отдельных районах ожидается небольшой дождь.

В четверг в Благовещенске небольшая облачность, но без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха здесь +3…+5°С.

Как ранее сообщали в амурском гидрометцентре, в среду, 17 мая, порывы ветра в городе достигали 15 метров в секунду. Водителям настоятельно порекомендовали не парковаться у деревьев, а также быть предельно внимательными.

Также в администрации города напомнили, что в Амурской области сохраняется особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах снят.

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