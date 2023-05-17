Мост через реку Суходол в Магдагачинском районе перекроют на сутки

Мостовое сооружение через реку Суходол. Фото: Амурский минтранс.

В Магдагачинском районе на сутки закроют мост через реку Суходол. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сооружение, о котором идет речь, деревянное. Находится мост на 28 километре автодороги Магдагачи – Толобузино. На сегодняшний день его состояние оставляет желать лучшего, а потому было принято решение о ремонте моста – верхние и нижние настилы проезжей части заменят.

В связи с этим в правительстве проинформировали жителей и гостей Амурской области о том, что с 17 мая проезд по этой трассе будет закрыли. Движение возобновят к 14 часам дня четверга, 18 мая.

Напомним, из-за «Ночи музеев» в Благовещенске на час перекроют движение. Участок трассы от улицы Ленина до административного здания №13 будет недоступен для движения.

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