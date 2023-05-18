Житель Благовещенска проведет 12 лет в колонии после попытки убийства своей беременной подруги

После происшествия мужчина выкинул нож. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Благовещенска из-за ревности решил выяснить отношения радикальным способом – воткнув нож в живот своей беременной подруги. Нападавшего преступника-рецидивиста вовремя остановили, теперь же он проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Снежное предпраздничное 27 декабря 2022 года не предвещало беды. Анастасия (имя изменено) отправилась на работу в торговый центр «Острова», где она трудилась продавцом в бутике одежды. Вдруг к ней заявился ее парень, 34-летний Сергей М., который приревновал девушку к другому мужчине. Причем предметом для ревности, видимо, послужила выполненная Анастасией просьба Сергея – перевести три тысячи рублей, которые приятель потом потребовал вернуть. Попытка поговорить с подругой успехом не увенчалась – Анастасия отказалась разговаривать с выпившим сожителем.

Видимо, это вывело Сергея из себя, и он отправился в соседний отдел, где целенаправленно купил нож – его он воткнул в живот подруге. Если бы не подоспевшие коллеги Анастасии, то мужчина, скорее всего, довел бы начатое до конца. Как потом установили врачи, клинок 11-сантиметрового ножа вошел в брюшную полость и повредил ряд внутренних органов. Такое ранение считается опасным для жизни.

Агрессора скрутили и передали полиции. Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от преступника обстоятельствам.

Во время расследования правоохранители выяснили, что Сергей – частый «гость» на скамье подсудимых. В его послужном списке незаконный оборот наркотиков, кражи, бонусом – административные нарушения. Картотека дел только на сайте Благовещенского городского суда пестрит его именем.

Текущее уголовное дело попало в госорган в апреле, в мае его рассмотрели.

– В суде подсудимый вину признал частично, сказал, что убивать не собирался, а нож купил, чтобы отдать соседке. Однако после нанесения удара, понимая, что нож является уликой, кинул его под стеллаж с одеждой, – значится на сайте органа госвласти. – Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд счел фактическое признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшей, ее беременность, состояние его здоровья.

В итоге за действия в декабре прошлого года судья путем сложения наказаний за другие преступления назначил Сергею 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В рамках наказания также предписали год ограничения свободы.

– Осужденному запрещено выезжать за пределы населенного пункта, где он будет проживать после отбывания лишения свободы, менять место жительства без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор, – отметили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.

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