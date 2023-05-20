На региональной трассе в Приамурье столкнулись мотоциклист и легковушка

Фото: Telegram-канал @zeiskieogni

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Обход города Свободного» в субботу днем, 20 мая. Как пишет Telegram-канал «Зейские огни» на дороге столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На место происшествия сразу же были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадал водитель мотоцикла. На кадрах распростертый мужчина лежит на дороге будто бы без признаков жизни. Однако информация не подтверждена.

«Комсомольская правда – Благовещенск» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Управления МВД РФ по Амурской области.

ОБНОВЛЕНИЕ

Сотрудники ГИБДД сообщают, что авария произошла в 12:30 на 1,6 километре трассы. Мотоциклист 1980 года рождения допустил столкновение с Toyota Passo. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу.

Напомним, в середине мая в Благовещенске пьяный водитель попытался скрыться от полиции на угнанной машине. Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление, а также кражу и уничтожение чужого имущества.

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