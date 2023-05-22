В Приамурье из-за столкновения с трактором пострадал водитель легковушки

О случившемся рассказали специалисты центра ГЗ и ПБ. Фото: telegram-канал @amursiespasateli.

Жестока авария произошла в Приамурье. По информации местного центра ГЗ и ПБ, автомобиль врезался в трактор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали спасатели, все случилось на 59 километре трассы «Благовещенск-Белогорск». Автомобиль Mazda Demio во время езды врезался в стоящий на обочине трактор. Из-за столкновения пострадал только один человек – водитель легковушки.

На место аварии выехали сотрудники дежурного караула пожарного поста села Березовка амурского центра ГЗ и ПБ. Спасатели отключили аккумуляторную батарею легкового автомобиля и доставили водителя в машину скорой помощи.

Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Узнать все детали произошедшего предстоит специалистам.

Напомним, что в минувшие выходные в Амурской области произошло другое серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

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