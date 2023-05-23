В Благовещенске больше года ищут мужчину, сбежавшего с места службы

Уже больше года мужчину не могут найти. Фото: ПСО "Амур"

В Благовещенске в марте 2022 года пропал Донгак Ангырак Радомирович. 29-летний мужчина взял с собой спортивную сумку и ушел из дома в неизвестном направлении с улицы Василенко. Ранее полиция публиковала информацию, что пропавший (в своем материале правоохранительные органы указали, что ему уже исполнилось 30) самовольно покинул место службы, за это на него завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Уже больше года мужчину не могут найти, за то время, что он пропал, ему мог исполнится 31 год. По крайней мере, новостей о том, что нашли погибшим кого-то, похожего на него, не было. Когда амурчанина видели в последний раз, на нем была куртка черного цвета с капюшоном, темные брюки и туфли. Есть предположение, что он мог поймать попутку.

Поиски до сих пор продолжаются. Приметы: худощавое телосложение, черные волосы, средний рост. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье всю ночь искали двух пропавших сестер. Девочки ушли погулять и не вернулись домой.

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