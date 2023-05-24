Житель Благовещенска на машине сбил двух подростков-велосипедистов

Авария произошла во дворе жилого дома. Архив «КП». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Приамурья мужчина на машине сбил двух подростков на велосипедах, ребята получили травмы. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в городском отделе ГИБДД МО МВД России, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все произошло днем во вторник, 23 мая, возле дома №282 по улице Красноармейская. Примерно в 13:13 от здания начал отъезжать 49-летний водитель Toyota Prius. Мужчина не заметил, как мимо проезжают двое ребят – 15 и 16 лет, и наехал на них.

На место ДТП вызвали врачей, они осмотрели подростков и предложили госпитализацию, те отказались.

Госавтоинспекция просит родителей изучить правила дорожного движения велосипедов (раздел 24 ПДД). Кроме того, специалисты рекомендуют не забывать надевать защитную экипировку – шлем, перчатки, налокотники и наколенники. Вечером и ночью нужно пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами.

С начала года в Благовещенске зарегистрировано пять аварий с участием велосипедистов, в которых травмы получили три ребенка.

– Призываю велосипедистов и водителей транспортных средств строго соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми. Также не забывайтн, что велосипед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия, – отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» капитан полиции Ирина Самарина.

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