Пятилетний мальчик попал под колеса машины в Благовещенске

Мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте. Архив «КП». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Благовещенске в понедельник, 22 мая, в 18 часов машина сбила пятилетнего ребенка. Мальчик 2018 года рождения гулял без родителей, выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и угодил под колеса Nissan Serena в районе улицы Острякова, 23. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В результате аварии мальчишка получил травмы, ему понадобилась помощь врачей. Отметим, неизвестно, госпитализировали ли ребенка и нашли ли его родителей. В пресс-службе Госавтоинспеции Благовещенска сказали, что эта информация относится к личной.

Водитель с места происшествия не скрывался, вопрос о том, нужно ли его привлекать к административной ответственности, решат в ближайшее время.

Старший инспектор благовещенской ГИБДД Ирина Самарина подчеркнула, что ДТП с участием детей, которые выбегают на дорогу из-за припаркованных машин, довольно частая история.

– В этих случаях ни один водитель из-за маленького роста ребенка, не в силах предугадать/предвидеть малыша, оказавшегося на проезжей части.

С начала 2023 года в Благовещенске и Благовещенском районе зафиксировано шесть аварий с участием детей-пешеходов. Три из ДТП произошли из-за неосторожности несовершеннолетних.

Напомним, ровно год назад в пгт Талакан Приамурья произошла крайне похожая ситуация: пятилетний мальчик выбежал на дорогу, его сбила машина. От полученных травм ребенок скончался.

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