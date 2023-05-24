В центре Благовещенска перекроют проезд на несколько дней

В центре Благовещенска на время перекроют движение. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Участок улицы Ленина в Благовещенске закроют на три дня из-за «АмурЭкспо-2023». Дорога будет недоступна с 20:00 25 мая, движение откроют 28 мая в 23:00, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на администрацию города.

Из-за данных ограничений изменятся и схемы движения следующих автобусов: № К, 4, 9, 11, 28, 30 и 31. Маршруты будут выглядеть так: Ленина – Шимановского – Зейская – Театральная – снова Ленина и далее по расписанию.

В администрации также попросили обратить внимание на 28-ой автобус. Он эти три дня до воскресенья включительно будет проезжать от улицы Ленина – Шимановского – Зейская –Театральная и далее по маршруту.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как по видеосвязи губернатор Приамурья Василий Орлов пригласил Владимира Путина полюбоваться набережной Благовещенска во время обсуждения приближающихся наводнений. Во время диалога глава региона отчитался президенту РФ о пожарах и паводках.

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