Василий Орлов пригласил Владимира Путина полюбоваться набережной Благовещенска

Набережная в Благовещенске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожары и паводки – две сезонные проблемы многих регионов России, в том числе и Амурской области. Пожароопасный сезон здесь уже завершился – режим ЧС в лесах сняли 16 мая. Теперь приближаются наводнения. Подготовку к природным явлениям обсудили по видеосвязи губернатор Приамурья Василий Орлов и президент РФ Владимир Путин, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Во время беседы лидер государства подчеркнул, что область регулярно сталкивается с природными катаклизмами. На это глава региона ответил, что пик весеннего пожароопасного периода они уже прошли. Цифры текущего года схожи с прошлогодними. Так, сгорело около 180 тысяч гектаров (горели преимущественно ландшафты, крайне редко – леса); не было перехода огня на населенные пункты и жилые дома; никто не погиб. Таких результатов в последние годы, отметил Орлов, удалось добиться благодаря тому, что подготовка к сезону начинается еще осенью, когда специалисты каждую неделю проверяют ход работ.

Защита от паводков в регионе также на контроле, заверил губернатор. Так, большой упор власти делают на строительство берегозащитных сооружений. Сейчас в Благовещенске строят крупный объект, который позволит защитить город от речных вод. Также в 2023 году планируется завершить два участка набережной.

– Надеюсь, когда у вас будет возможность посетить Благовещенск, вы это сможете посмотреть. Это не только берегозащита, но и очень комфортное место для людей, такая рекреационная зона, – пригласил президента Орлов.

Глава области пояснил, что в районе набережной они планируют создать искусственный пляж, так как купаться в Зее и в Амуре нельзя – слишком сильное течение. Поэтому новое место станет первым, где официально разрешат купаться.

– У нас, кроме Благовещенска, в целом ряде территорий ведется строительство берегозащитных сооружений, дноуглубление. В знаменитой Владимировке, которая регулярно тонет, также начаты работы, планируем за два года их завершить, – добавил губернатор.

Напомним, Василий Орлов намерен выдвинуться на второй срок. Владимир Путин выслушал подчиненного и поддержал его кандидатуру.

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