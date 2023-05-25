Семь лет тюрьмы дали мужчине из Благовещенска за смертельное ДТП

Денис признал свою вину и раскаялся.

Благовещенский городской суд признал местного жителя, который в 2022 году, будучи пьяным, насмерть сбил женщину на пересечении улиц Горького – Комсомольская, а после скрылся с места ДТП. Денис Кузнецов проведет в колонии общего режима семь лет, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу органа правосудия.

Все произошло 27 октября 2022 года. Денис выпил горячительного и сел за руль Toyota Probox. При этом прав у него не было. Примерно в 18 часов водитель несся по Комсомольской, а когда стал заворачивать на Горького, то даже не подумал притормозить, а там, возле 193 дома, как раз на зеленый свет для пешеходов семенила 70-летняя женщина. От удара жертву неосторожного вождения откинуло на несколько метров, пенсионерка сразу скончалась, а Денис дал по газам, скрывшись с места ДТП.

70-летняя женщина погибла сразу. Фото: Telegram-канал @dpskontrol_28rus

Очевидцы происшествия вызвали ГИБДД, те начали поиски виновника смертельной аварии. На следующий день полицейские нашли транспортное средство на улице Новая, по которому и установили его владельца. Им оказался 24-летний Денис Кузнецов. Правоохранители завели уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 4 статьи 264 УК РФ – управление машиной в состоянии опьянения, нарушение ПДД, оставление место ДТП, отсутствие водительского удостоверения, авария со смертельным исходом. Ему пророчили до 12 лет тюрьмы.

Виновник аварии скрылся с места ДТП. Фото: ИА Порт Амур

В конце января 2023 года дело поступило в Благовещенский городской суд, но окончательное решение вынесли лишь 24 мая.

В суде Денис признал свою вину и раскаялся. Этот факт и то, что у него есть маленький ребенок, стали смягчающими вину обстоятельствами. В итоге мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима, лишили права управлять машиной после освобождения в течение двух лет десяти месяцев. Кроме того, Денис должен выплатить дочери погибшей женщины один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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